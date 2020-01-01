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Игровые компьютеры
Компьютер BrandStar Игровой G1123061
28 650
В наличии
+ 720 бонусов
 Процессор: AMD Ryzen 3 1200
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 4 ГБ nVidia GTX 1050Ti
Подарок на выбор!
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Отзывы: 12
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Игровые компьютеры
Компьютер BrandStar Игровой G1171600
35 250
В наличии
+ 880 бонусов
 Процессор: Intel Core i3-9100F
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 4 ГБ nVidia GTX 1650
Подарок на выбор!
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Отзывы: 3
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Игровые компьютеры
Компьютер BrandStar Игровой G1172798
48 050
В наличии
+ 1200 бонусов
 Процессор: Intel Core i5-9400F
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 6 ГБ nVidia GTX 1660Ti
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Отзывы: 1
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Игровые компьютеры
Компьютер BrandStar Игровой G1168709
63 550
В наличии
+ 1590 бонусов
 Процессор: Intel Core i7-8700
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 6 ГБ nVidia RTX 2060
Подарок на выбор!
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Отзывы: 12
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Игровые компьютеры
Компьютер BrandStar Игровой G1173703
71 990
В наличии
+ 1800 бонусов
 Процессор: Intel Core i7-9700F
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 6 ГБ nVidia RTX 2060
Операц.сист.: Windows 10
Подарок на выбор!
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Отзывы: 4
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Игровые компьютеры
Компьютер BrandStar Игровой G1174301
81 090
В наличии
+ 2030 бонусов
 Процессор: Intel Core i7-9700F
Память: 32 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: 8 ГБ nVidia RTX 2060 Super
Операц.сист.: Windows 10
Подарок на выбор!
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Отзывы: 5
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Весь модельный ряд "Игровых компьютеров"
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Офисные компьютеры
Компьютер BrandStar Офисный 1100007
8 750
В наличии
+ 220 бонусов
 Процессор: Intel Celeron J1800
Память: 2 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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Отзывы: 23
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Офисные компьютеры
Компьютер BrandStar Офисный W1003913
16 090
В наличии
+ 400 бонусов
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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Отзывы: 18
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Офисные компьютеры
Компьютер BrandStar Офисный W1005356
19 390
В наличии
+ 480 бонусов
 Процессор: Intel Core i3-8100
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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Отзывы: 7
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С каждым компьютером подарок на выбор!
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Офисные компьютеры
Компьютер BrandStar Офисный W1007456
21 990
В наличии
+ 550 бонусов
 Процессор: Intel Core i3-7100
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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Отзывы: 7
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Офисные компьютеры
Компьютер BrandStar Офисный W2684625
25 750
В наличии
+ 640 бонусов
 Процессор: Intel Core i5-9400
Память: 4 ГБ
HDD: 1000 ГБ
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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Офисные компьютеры
Компьютер BrandStar Офисный W2683604
29 790
В наличии
+ 740 бонусов
 Процессор: AMD Ryzen 5 3400G
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Операц.сист.: Windows 10 Pro
Подарок на выбор!
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Весь модельный ряд "Офисных компьютеров"
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Домашние компьютеры
Компьютер BrandStar Домашний H1002669
15 990
В наличии
+ 400 бонусов
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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Отзывы: 13
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Домашние компьютеры
Компьютер BrandStar Домашний H1005421
20 690
В наличии
+ 520 бонусов
 Процессор: AMD Ryzen 3 2200G
Память: 8 ГБ
HDD: 1000 ГБ
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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Отзывы: 13
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Домашние компьютеры
Компьютер BrandStar Домашний H1003333
25 090
В наличии
+ 630 бонусов
 Процессор: Intel Core i3-8100
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Подарок на выбор!
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Отзывы: 13
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Бесплатная доставка в пределах МКАД!
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Домашние компьютеры
Компьютер BrandStar Домашний H1003833
31 550
В наличии
+ 790 бонусов
 Процессор: Intel Core i5-8400
Память: 8 ГБ
HDD: 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Подарок на выбор!
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Отзывы: 12
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Домашние компьютеры
Компьютер BrandStar Домашний H1004201
37 650
В наличии
+ 940 бонусов
 Процессор: Intel Core i5-8400
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 4 ГБ nVidia GTX 1050Ti
Подарок на выбор!
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Отзывы: 9
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Домашние компьютеры
Компьютер BrandStar Домашний H1003888
43 050
В наличии
+ 1080 бонусов
 Процессор: Intel Core i5-8400
Память: 8 ГБ
HDD: 1000 ГБ
Видео: 4 ГБ nVidia GTX 1050Ti
Операц.сист.: Windows 10
Подарок на выбор!
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Отзывы: 13
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Весь модельный ряд "Домашних компьютеров"
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Экстремальной мощности
Компьютер BrandStar Экстрим X1001645
72 150
В наличии
+ 1800 бонусов
 Процессор: AMD Ryzen 7 2700
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 8 ГБ nVidia RTX 2070
Подарок на выбор!
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Отзывы: 6
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Экстремальной мощности
Компьютер BrandStar Экстрим X1005907
91 850
В наличии
+ 2300 бонусов
 Процессор: Intel Core i7-9700K
Память: 16 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 8 ГБ nVidia RTX 2070
Подарок на выбор!
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Отзывы: 2
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Экстремальной мощности
Компьютер BrandStar Экстрим X1005136
106 950
В наличии
+ 2670 бонусов
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 16 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD + 3000 ГБ
Видео: 8 ГБ nVidia RTX 2070
Операц.сист.: Windows 10 Pro
Подарок на выбор!
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Отзывы: 1
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Персональная сборка? Виртуальный конструктор!
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Экстремальной мощности
Компьютер BrandStar Экстрим X1008888
119 350
В наличии
+ 2980 бонусов
 Процессор: Intel Core i7-9700K
Память: 32 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 8 ГБ nVidia RTX 2080 Super
Подарок на выбор!
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Отзывы: 5
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Экстремальной мощности
Компьютер BrandStar Экстрим X1008395
154 450
В наличии
+ 3860 бонусов
 Процессор: Intel Core i9-9900K
Память: 32 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 11 ГБ nVidia RTX 2080Ti
Подарок на выбор!
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Отзывы: 6
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Экстремальной мощности
Компьютер BrandStar Экстрим X1007860
180 350
В наличии
+ 4510 бонусов
 Процессор: Intel Core i9-9900K
Память: 64 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 11 ГБ nVidia RTX 2080Ti
Операц.сист.: Windows 10 Pro
Подарок на выбор!
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Отзывы: 7
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Весь модельный ряд "Компьютеров экстремальной мощности"
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